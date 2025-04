A Baronissi la Giornata del Made in Italy: coinvolte le aziende del territorio Risorsa strategica, culturale ed economica, per valorizzare e sostenere

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi ospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nasce con l’obiettivo di evidenziare il ruolo delle imprese locali nella costruzione dell’identità economica e culturale del Paese.

L'evento

L’evento vedrà protagoniste le aziende dei territori di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano, realtà che rappresentano un patrimonio di saperi, qualità e passione che affonda le radici nella tradizione e guarda con coraggio all’innovazione. Un’occasione preziosa per dare voce a chi, con il proprio lavoro quotidiano, tiene alto il nome del Made in Italy e contribuisce a rafforzare il legame tra impresa, territorio e comunità.

“La nostra Amministrazione – afferma la Sindaca di Baronissi Anna Petta – è orgogliosa di accogliere questa giornata che si inserisce in un percorso nazionale volto a promuovere e valorizzare le eccellenze produttive italiane. Le imprese del nostro territorio, in particolare nel settore agroalimentare, rappresentano non solo un motore economico ma anche un presidio culturale. L’agricoltura di qualità, i prodotti tipici e le produzioni di pregio possono e devono imporsi sui mercati, raccontando una storia fatta di territorio, tradizioni e visione. Vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese per costruire insieme un futuro più solido e radicato nei valori autentici del nostro Paese.”

A portare il contributo della Fondazione Super Sud sarà il Presidente Giovanni D’Avenia, che spiega: “Durante questa giornata lavoreremo non solo per celebrare le eccellenze, ma per costruire strategie di medio-lungo termine. Serve una pianificazione che tenga insieme identità, paesaggio, economia e formazione. Gli imprenditori locali devono essere accompagnati con strumenti adeguati, e le comunità devono essere coinvolte in un processo partecipato che riconosca il valore delle imprese come cuore pulsante del territorio.”

Il programma vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni di categoria e del mondo accademico e imprenditoriale. Interverranno, tra gli altri, esponenti di Federcorm Tur Salerno, Confcooperative Campania, Confesercenti, CNA Salerno, Aepi, Unimpresa Campania e il Dipartimento DISA-MIS dell’Università. Il giornalista economico Ernesto Pappalardo offrirà una chiave di lettura sull’attuale scenario economico. Le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale di CulturItalia, Claudio Pisapia, e al Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nicola Marco Fabozzi.

“L’idea è far comprendere – sottolinea Claudio Pisapia Direttore generale di Culturitalia – quanto sia strategico il marketing territoriale per lo sviluppo locale. La promozione del Made in Italy non è solo una questione di economia: è cultura, paesaggio, formazione, identità. Solo creando consapevolezza diffusa riusciremo a dare piena dignità alle nostre produzioni e a farle diventare protagoniste di un futuro sostenibile e innovativo.”

La giornata si concluderà alle ore 19.00 con la premiazione delle imprese della Valle dell’Irno, un momento fortemente simbolico per riconoscere il valore del lavoro, del sacrificio e dell’orgoglio di chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra economia e all’affermazione del Made in Italy nel mondo. A seguire una degustazione enogastronomica delle produzioni di pregio autoctone della Valle dell’Irno.