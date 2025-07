Sicurezza sulla statale 163 Amalfitana: incontro in Prefettura a Napoli Concordato il piano degli interventi strutturali che saranno realizzati

Nella mattina di ieri, presso il Palazzo di Governo, convocata del Prefetto di Napoli Michele di Bari, si è tenuta una riunione interprovinciale, d’intesa con la Prefettura di Salerno, di aggiornamento in merito alla sicurezza stradale lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana” a seguito dei precedenti incontro tenutosi lo scorso mese di maggio.

I dettagli



All'incontro hanno preso parte i Comuni di Meta, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano, la Questura di Napoli ed il Commissariato di Castellammare, la Questura di Salerno, le Sezioni della Polizia Stradale di Napoli e Salerno, i Comandi della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, i Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli e Salerno e l’Anas S.p.a. ente proprietario della strada.



È stato concordato il piano degli interventi strutturali che saranno realizzati sulla SS 163 già in parte realizzati dall’Anas e che saranno conclusi entro il mese di settembre p.v. I lavori interesseranno cinque tratti della SS 163, individuati tra quelli maggiormente attenzionati, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 50. Di questi, tre sono ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, mentre due ricadono nella Provincia di Salerno.



Gli interventi programmati prevedono, la realizzazione di bande ottiche in entrambe le direzioni di marcia, l’installazione di pannelli luminosi indicatori di velocità, per sensibilizzare i conducenti al rispetto dei limiti, il rifacimento della segnaletica verticale, con particolare riferimento alla cartellonistica relativa ai limiti di velocità e ai divieti di sosta, l’integrazione della segnaletica orizzontale già presente, la realizzazione di bande sonore su entrambi i lati della carreggiata, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti dovuti a distrazione o superamento della corsia.

Tutti i partecipanti alla riunione hanno condiviso e riconosciuto l’ottimo risultato raggiunto dal tavolo interprovinciale.

L’attenzione resta alta, così come l’impegno congiunto per tutelare la sicurezza stradale e valorizzare un’arteria stradale di grande rilevanza paesaggistica, turistica e strategica per il territorio.