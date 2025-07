Furto di cavi di rame, problemi nella galleria dell'A2 tra Contursi e Campagna Anas raccomanda prudenza: serviranno alcuni giorni per il ripristino definitivo

A causa di un furto di cavi di rame e altri materiali a servizio dei sistemi tecnologici, la galleria "Serralunga", situata lungo l'autostrada A2 "del Mediterraneo" tra gli svincoli di Campagna e Contursi, ha registrato un malfunzionamento degli impianti.

Lo ha reso noto Anas, che ha ha subito avviato le procedure per il ripristino. L'intervento, fanno sapere i tecnici, richiederà alcuni giorni, ma sarà effettuato all'interno delle cabine di comando e non sulla sede stradale, evitando quindi ripercussioni sulla viabilità. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza in fase di avvicinamento e attraversamento della galleria, in attesa del completo ripristino dei sistemi.