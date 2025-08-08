A Buonabitacolo una cena all'insegna della sostenibilità Domani nel borgo antico "total white" e "plastic free"

Una lunga tavolata sotto le stelle, nel cuore del centro storico, per una cena condivisa all'insegna della sostenibilità: niente plastica, rifiuti zero e stoviglie da casa. A fare da cornice, un dress code rigorosamente in bianco che trasformerà Buonabitacolo, in provincia di Salerno, in uno scenario da fiaba.

È il "White Event - Cena Urbana", in programma a Buonabitacolo domani, sabato 9 agosto, a partire dalle 20.00 in via Trinità. Organizzato dalla Pro Loco di Buonabitacolo, l'evento si propone come un momento di comunità e bellezza, dove la convivialità si fonde con il rispetto per l'ambiente. Tutti i partecipanti sono invitati a portare con sé piatti e bicchieri riutilizzabili; per chi ne fosse sprovvisto, sarà disponibile un kit in ceramica fornito dall'organizzazione, dietro versamento di una cauzione rimborsabile.

Il bianco sarà il filo conduttore della serata, non solo negli abiti "ma anche nello spirito: purezza, condivisione e magia" in una notte d'estate che promette emozioni. "L'appuntamento - dice il sindaco Giancarlo Guercio - vuole essere un'occasione per vivere il centro storico in modo diverso, tra eleganza, sostenibilità e spettacolo. L'invito è aperto a tutti, rigorosamente in abito bianco. Ricco il programma di intrattenimento: lo spettacolo teatrale itinerante "Alla ricerca della felicità" con "Lella Bretella e Papillon Le Burlon", la parata luminosa degli artisti di strada, l'affascinante Carillon Vivente di Maria Norina Liccardo e le coreografie mitologiche del corpo di ballo dell'Agorà dei Sogni con "Danze sull'Olimpo". A completare l'esperienza, le selezioni musicali del Dee Jay Service e il sax elegante di Cristiano Fornicolà accompagneranno la cena.