Sant’Arsenio, Tommasetti: "Sbloccare i fondi per la strada per il Santuario" Un sito di grande interesse dal punto di vista culturale e paesaggistico

“Sono al fianco del Sindaco Pica e del Consiglio comunale di Sant’Arsenio per il recupero della strada per il Santuario del Monte Carmelo”. Pieno sostegno alla richiesta giunge da Aurelio Tommasetti, Capo dell’opposizione in Consiglio regionale e consigliere regionale della Lega, che lancia un monito per i finanziamenti necessari ai lavori.

I dettagli

“Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di visitare con Giorgio Mellucci quei luoghi e ho avuto modo di verificare che l’arteria che conduce al Santuario versa in cattivo stato e da tempo ha bisogno di interventi di manutenzione che la rendano percorribile e meno pericolosa – spiega Tommasetti – Questo però non è stato possibile per la mancanza di fondi, in quanto la spesa va oltre le possibilità economiche di un piccolo comune.

Un sito di grande interesse e importanza dal punto di vista culturale e paesaggistico rimane inaccessibile

per molti, quando potrebbe tornare ad essere una meta turistica importante, anche considerando in maniera integrata il valore del centro storico, anche solo pensando al turismo religioso”.



Tommasetti auspica uno sforzo congiunto delle istituzioni per mettere in campo un progetto serio di messa in sicurezza: “Condivido gli sforzi dell’amministrazione comunale di Sant’Arsenio che si è rivolta alla Regione Campania e ai Ministeri del Turismo e dell’Ambiente. I piccoli centri non vanno lasciati soli ma affiancati nello sviluppo del territorio. Da consigliere regionale sono pronto a offrire il mio supporto per l’attivazione di

possibili canali di finanziamento”.