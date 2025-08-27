Calcio, cultura e sociale: Maurizio De Giovanni socio del Club Napoli Sapri L'iniziativa promossa dal gruppo di tifosi azzurri del Golfo di Policastro

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso azzurro, è stato nominato socio onorario del Club Napoli Sapri. Il riconoscimento gli è stato conferito nel corso di un evento promosso dal sodalizio cilentano, che ha voluto omaggiare l'autore per il suo legame con Napoli e per l'impegno nel raccontarne l'identità attraverso la letteratura.

Intitolato a Emanuele Melillo, giovane tifoso azzurro scomparso prematuramente, il Club Napoli Sapri è attivo da anni nel promuovere iniziative sociali e culturali, proponendosi come punto di riferimento nel territorio del Golfo di Policastro.