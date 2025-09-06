Ospedale di Sapri, Fials Salerno: personale dimezzato e ferie forzate La denuncia riguarda il reparto di Ostetricia e Ginecologia

"All'ospedale di Sapri, dal 1° settembre scorso, il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha subito una drastica riduzione di personale dopo la chiusura del Punto nascita. Alcuni operatori sono stati addirittura messi in ferie obbligatorie senza alcun confronto o spiegazione. Una decisione calata dall’alto, che ha generato disorientamento e forte malcontento tra i lavoratori interessati".

La denuncia



Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, denuncia con forza quanto sta accadendo: “È inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori vengano trattati in questo modo. La riduzione del personale e l’imposizione di ferie forzate senza coinvolgimento né rispetto delle regole è un grave segnale di mancata attenzione ai diritti e alla dignità dei dipendenti”, ha detto.



Secondo la Fials Salerno, la gestione adottata rischia inoltre di compromettere l’organizzazione del reparto e la serenità del personale, già provato da mesi di incertezza e di carichi di lavoro crescenti. Una situazione che, se non affrontata in maniera condivisa, potrebbe avere ripercussioni negative anche sul clima aziendale e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini. “Chiediamo subito un confronto chiaro e trasparente con la direzione dell’ospedale e dell’Asl. Non si può decidere sulla pelle dei lavoratori e della comunità senza ascolto e condivisione. Serve un tavolo urgente per ristabilire correttezza, rispetto e garanzie per tutti”, sottolinea Lopopolo.



La Fials Salerno ribadisce che, in assenza di risposte rapide, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per difendere i diritti del personale e assicurare il buon funzionamento dei servizi sanitari. Un appello quindi rivolto con urgenza alla Direzione strategica dell’Asl Salerno e alle strutture competenti affinché vengano chiariti i criteri della riorganizzazione e ripristinato un metodo corretto di confronto.