Castel San Giorgio: un viaggio tra le meraviglie sonore del XVIII secolo Al via l'evento il “Il Barocco a confronto”

Il Comune di Castel San Giorgio è lieto di annunciare il concerto “Il Barocco a confronto”, che si terrà venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20.00 presso la suggestiva Chiesa di Sant’Anna, nella frazione di Santa Maria a Favore.

L’evento, realizzato in sinergia con il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, la Scuola di Musica Mousikè e con il patrocinio del Comune di Castel San Giorgio, rappresenta una significativa occasione culturale e musicale per il nostro territorio, offrendo al pubblico un'immersione autentica nel mondo della musica barocca europea.



Il concerto vedrà protagonista l’Ensemble di Musica Antica del Conservatorio Cimarosa, con la partecipazione di giovani solisti e interpreti di talento. In programma opere di Telemann, Vivaldi, Barbella e Scarlatti, eseguite con strumenti originali e secondo la prassi esecutiva storica, in un percorso che unisce virtuosismo, lirismo e spiritualità.



Particolarmente significativa la chiusura del concerto, affidata al Salve Regina in fa minore di Alessandro Scarlatti, uno dei massimi capolavori della musica sacra del periodo, interpretato dalle voci soliste di Rossella Costa e Tonia Langella.



«Un evento che unisce formazione, ricerca musicale e valorizzazione del patrimonio culturale, e che testimonia il ruolo centrale della musica come strumento di crescita, bellezza e condivisione per la nostra comunità– dichiara la Sindaca Paola Lanzara.

Un sentito ringraziamento va alla Presidente del Conservatorio “Cimarosa”, Giuliana Franciosa, e alla Direttrice, Maria Gabriella Della Sala, per il loro prezioso sostegno e per la sensibilità dimostrata nel voler portare sul nostro territorio un progetto artistico di alto valore.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare e a vivere una serata di grande musica in uno dei luoghi più suggestivi di Castel San Giorgio»-conclude il primo cittadino.