Castel San Giorgio: 10ª edizione Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza Il tema di quest’anno è: “Il Dado della Gentilezza per…”

Dal 22 settembre al 2 ottobre 2025 il Comune di Castel San Giorgio parteciperà con entusiasmo alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza, promosse dal progetto nazionale Costruiamo Gentilezza.

L'iniziativa



Il tema di quest’anno è: “Il Dado della Gentilezza per…”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e il benessere condiviso.



Le iniziative, a carattere educativo, ludico e culturale, saranno dedicate in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza come strumento di crescita e coesione sociale.



«La gentilezza è un valore che deve diventare patrimonio comune e quotidiano – dichiara il Sindaco Avv. Paola Lanzara –. Con queste giornate vogliamo offrire ai più piccoli, ai giovani e alle famiglie un’occasione per sperimentare insieme come anche un gesto semplice possa contribuire a costruire una comunità più unita, accogliente e solidale.»



L’Assessore alle Politiche Educative, Antonia Salvati, aggiunge: «Investire sulla gentilezza significa investire sul futuro dei nostri bambini e ragazzi. Vogliamo che la scuola, le associazioni e le famiglie siano protagoniste attive di questo percorso, perché l’educazione alla gentilezza è la base per formare cittadini consapevoli e responsabili.»

Tutte le associazioni locali (culturali, sociali, sportive, di promozione del territorio) sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse per partecipare con eventi, laboratori o azioni simboliche ispirate al tema della gentilezza.



Le adesioni possono essere inviate via PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per l’Ente.