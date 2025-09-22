Le One conquista Nocera Superiore: corso Matteotti gremito di giovani Serata unica e travolgente per l’evento conclusivo della rassegna “Vivi la Città”

«Basta ai conflitti sparsi in tutto il mondo e cessino le armi in terra di Palestina. A voi, giovani, portante avanti i vostri sani progetti. Non vi fermate dinanzi alle difficoltà». È il messaggio lanciato da Le One ieri sera dal palco di Corso Matteotti in occasione della serata conclusiva della rassegna “Vivi la Città”, il cartellone degli eventi estivi messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore.

I dettagli

In migliaia hanno partecipato all'esibizione del raplodico nocerino, che ha regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente, un crescendo di emozioni attraverso i brani più celebri di un giovane talento emergente della scena musicale italiana. L'artista, amatissimo soprattutto dai giovani, ha portato sul palco i suoi brani più celebri, trasformando la serata in un momento di musica elettrizzante.

«Il concerto - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - che ha travolto Nocera Superiore di entusiasmo e partecipazione. Ringraziamo Le One e condividiamo il messaggio per la pace e ai giovani. Siamo certi che sta portando in alto sul piano musicale il nostro territorio e il nome di Nocera. Per noi è stato un onore accoglierti».

Corso Matteotti si è trasformato in una discoteca a cielo aperto. A riscaldare il pubblico e a rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante sono state le performance musicali di Dj Zeno e Melany Musillo, che con la loro console hanno mixato i brani più iconici trascinando pubblico in un vortice di sano divertimento.

«Un grazie - ha aggiunto il Sindaco D’Acunzi - va alle Forze dell'Ordine, aglla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, all’Associazione Nazionale Carabinieri, ai volontari della Croce Rossa Italiana e delle Guardie Ambientali d’Italia che, con impegno, hanno garantito la sicurezza della manifestazione».

Il fine settimana si è contraddistinto anche per l’atteso appuntamento con l'evento culturale ed enogastronomico “I Sapori dell’antica Nuceria”, organizzato dal Gruppo Archeologico Nuceria e patrocinato dal Comune di Nocera Superiore. Il Parco Urbano, grazie anche alla cornice suggestiva delle Terme dell’antica Nuceria sullo sfondo, si è trasformato in una macchina del tempo attraverso i sapori e i profumi delle prelibatezze di un tempo.