Sita Sud modifica le corse San Cipriano-Salerno, sospese le linee sperimentali Tornano le feriali, Ugl Autoferrotranvieri: "Penalizzati studenti e lavoratori"

La società di trasporti Sita Sud ha annunciato, con un avviso al pubblico del 13 ottobre scorso, modifiche al servizio dell’autolinea San Cipriano Picentino-Salerno via San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. A partire da lunedì 20 ottobre, l’azienda ripristinerà le corse feriali in partenza alle 8 da Salerno e alle 8,40 da San Mango Piemonte, ma sospenderà le corse sperimentali introdotte nelle scorse settimane.



La decisione ha sollevato critiche da parte dell'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, che considera la scelta un passo indietro nel miglioramento dei collegamenti tra i comuni del comprensorio e il capoluogo.



Il segretario generale dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, Gabriele Giorgianni, e il coordinatore della Sita, Luigi Oliva, hanno espresso preoccupazione per le conseguenze della sospensione, sottolineando come la sperimentazione avesse già iniziato a dare risultati positivi in termini di affluenza.



“Questa sperimentazione - hanno dichiarato Giorgianni e Oliva - garantiva collegamenti anche verso l’ospedale "Ruggi" di Salerno per quelle zone, come la frazione di Filetta di San Cipriano Picentino e il bivio di Campigliano - sempre ricadente nello stesso comune -, che ora restano senza un servizio diretto. La scelta di tornare indietro è frutto di ragioni politiche e rischia di creare disagi sia ai cittadini che agli autisti, costretti a manovre pericolose in spazi ristretti”..



Secondo il sindacato di categoria, il servizio sperimentale rappresentava una novità utile e necessaria, specialmente per i residenti delle zone periferiche che non dispongono di un mezzo privato per raggiungere in modo agevole l’ospedale salernitano. Nonostante la sperimentazione fosse stata attivata da poco e con una promozione limitata, Giorgianni ha evidenziato che l’iniziativa stava già raccogliendo riscontri positivi.



Anche Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno, ha commentato la decisione: “Sospendere queste corse significa penalizzare chi più ha bisogno di un trasporto pubblico efficiente, come studenti, lavoratori e persone che devono recarsi all’ospedale. La Ugl provinciale, insieme all'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, chiede con forza alle istituzioni locali e alla Sita Sud di rivedere questa scelta e di trovare soluzioni che tutelino sia i cittadini sia gli autisti, garantendo sicurezza e regolarità del servizio”.



Tutta l'Ugl salernitana lancia quindi un appello affinché le istituzioni locali e la Sita Sud collaborino per individuare soluzioni condivise che non penalizzino né gli utenti né il personale viaggiante. “Ci auguriamo - ha concluso Giorgianni - che si possa garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti i comuni serviti dall’autolinea, senza sacrificare le esigenze dei cittadini”.