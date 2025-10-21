Laurito, dopo le dimissioni del sindaco arriva il commissario prefettizio

Dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco Vincenzo Speranza, che sarà in corsa alle prossime elezioni Regionali in quota centrosinistra, la Prefettura di Salerno ha provveduto a nominare il commissario che guiderà il Comune di Laurito fino alla prossima tornata elettorale. Si tratta del viceprefetto Anna De Luca.
Di seguito il comunicato diramato dalla Prefettura di Salerno:
Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate del sindaco – divenute irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione – ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Laurito, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L.
Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto dott.ssa Anna De Luna.