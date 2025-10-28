Sicurezza sismica nelle scuole di Scafati: interrogazione del Pd al sindaco Chiesta la pubblicazione dei documenti relativi agli interventi di adeguamento sismico

A seguito delle recenti scosse di terremoto registrate in Campania, i consiglieri comunali di opposizione del comune di Scafati, Michele Grimaldi e Francesco Velardo (Partito Democratico) hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, alla segretaria generale e alla responsabile dell’Area Affari generali del Comune di Scafati.



L’iniziativa punta a fare chiarezza sulla situazione della sicurezza sismica degli edifici scolastici di competenza comunale, chiedendo informazioni dettagliate su verifiche strutturali, vulnerabilità sismica, piani di emergenza e interventi di adeguamento.



“Dopo le scosse registrate negli ultimi giorni - spiega Michele Grimaldi - è doveroso assicurare alle famiglie scafatesi la massima trasparenza sullo stato di sicurezza delle scuole. Vogliamo sapere se tutte le verifiche previste dalla legge siano state effettuate, quali edifici abbiano già superato le prove di vulnerabilità sismica e quali interventi risultino necessari. La sicurezza dei nostri bambini e di chi lavora nelle scuole deve essere una priorità assoluta, non un tema da affrontare solo dopo le emergenze”.



L’interrogazione, articolata in dieci punti, chiede tra l’altro al sindaco di fornire l’elenco aggiornato degli edifici scolastici comunali, lo stato delle verifiche sismiche, i risultati delle eventuali ispezioni post-sisma successive agli eventi del 24 e 25 ottobre scorsi, e la presenza di un Piano comunale di Protezione civile aggiornato per il rischio sismico.



“Abbiamo chiesto - aggiunge Francesco Velardo - dati chiari e pubblici, accessibili a tutti i cittadini. La prevenzione passa dalla conoscenza e dalla trasparenza. È importante sapere se le scuole siano in regola con le normative antisismiche e se l’Amministrazione comunale abbia attivato controlli specifici dopo le ultime scosse. Non possiamo permetterci incertezze quando si parla della sicurezza dei nostri figli”.



I consiglieri del Pd sollecitano inoltre l’amministrazione comunale di Scafati a pubblicare online tutti i documenti relativi agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e a programmare esercitazioni periodiche di evacuazione con il coinvolgimento della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.



“Chiediamo al sindaco - concludono Grimaldi e Velardo - un riscontro rapido e documentato. Il tema della sicurezza sismica non ammette ritardi né risposte evasive. È un dovere istituzionale garantire edifici scolastici sicuri, pienamente conformi alle normative e pronti ad affrontare ogni eventualità”.