Arte e giovani, Vietri sul Mare avvia un gemellaggio con Sarreguemines L’assessore Benincasa: «Opportunità per valorizzare la nostra ceramica a livello europeo»

Si è conclusa con successo la tre giorni di incontri internazionale tra il Comune di Vietri sul Mare e il Comune di Sarreguemines (Francia), tenutosi proprio nella cittadina transalpina, e realizzato nell'ambito del Programma CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) dell’Unione Europea, linea di finanziamento Town Twinning (Gemellaggio tra città).

L'iniziativa ha promosso uno scambio di buone pratiche incentrato su due pilastri fondamentali per le comunità locali: le politiche giovanili e l’arte ceramica, elemento distintivo e storico di entrambe le città.

Il progetto ha consolidato il legame di cooperazione transfrontaliera, favorendo un intenso scambio di esperienze tra le delegazioni, che nella scorsa estate avevano visto il percorso inverso di alcuni giovani francesi ospitati nella cittadina della Costiera Amalfitana.

Un ruolo chiave nel supporto e nella gestione delle attività è stato svolto da organizzazioni come Collectif Service Civique Européen (Francia) e Moby Dick ETS (Italia) che hanno coordinato l'intero progetto.

La delegazione italiana, guidata dal Comune di Vietri sul Mare, ha visto la partecipazione di figure istituzionali, rappresentanti della società civile e imprenditori, tra questi il sindaco di Pellezzano e delegato alla cultura dell’ente Provincia di Salerno, Francesco Morra, l’assessore alla ceramica e delegato ai giovani del Comune di Vietri sul Mare, Daniele Benincasa ed alcuni membri del Forum dei Giovani di Vietri sul Mare, molto attivo sul territorio ed in iniziative di forte rilevanza come gli scambi di cultura, alcuni dirigenti dell'ente partner Moby Dick ETS. Imprenditori locali del settore ceramico e turistico hanno completato la platea dei partecipanti alla tre giorni di Sarreguemines.

«Questo gemellaggio è una straordinaria opportunità per valorizzare la nostra tradizione ceramica a livello europeo e, contemporaneamente, per apprendere nuove metodologie e strategie da Sarreguemines per coinvolgere attivamente i nostri giovani nella vita comunitaria e nello sviluppo locale. La ceramica non è solo arte, è un ponte culturale che unisce i nostri popoli», ha sottolineato l'assessore Daniele Benincasa. L'incontro si è focalizzato sulla condivisione di modelli di successo nell'implementazione di progetti giovanili e sull'analisi delle opportunità di sviluppo economico e culturale legate alla maestria ceramica, mirando a stabilire una collaborazione di lungo periodo.

