Frana a Furore, c'è la svolta: da giovedì sera riapre la statale Amalfitana Riapertura a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici

«Così come previsto in fase di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza, la SS163 Amalfitana interessata dal blocco della circolazione in territorio di Furore, riaprirà nella giornata di giovedì 11 dicembre 2025 a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici, a partire dalle ore 18». Lo annuncia in una nota il presidente della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, Fortunato della Monica.

«La ripresa della circolazione stradale è stata possibile grazie allo sforzo della ditta Builidng Key di Salerno le cui maestranze hanno lavorato alacremente anche nell'ultimo ponte festivo dell’Immacolata accelerando i tempi dell’intervento lungo la parete rocciosa dove erano state individuate le criticità maggiori. Le operazioni di messa in sicurezza, a seguito dell’avvenuta eliminazione dei pericoli incombenti, proseguiranno nella parte alta della montagna e non inficeranno sul regolare transito veicolare che sarà ripristinato a partire da domani pomeriggio».

«L’ennesima emergenza dovuta al dissesto idrogeologico e che tanti disagi ha causato ai cittadini ed i pendolari della Costiera Amalfitana, si avvia dunque a conclusione grazie all’importante sinergia tra Regione Campania, che ha impegnato i fondi necessari per la bonifica e la messa in sicurezza, il Comune di Furore, che ha avviato l’iter procedurale sin dall’evento franoso del 21 novembre scorso, e la Conferenza di Sindaci della Costa d’Amalfi, della quale il sindaco di Furore è vicepresidente, che ha svolto un’azione determinante per l’avvio dei lavori e la conseguente riapertura, seppur a sensi di marcia alternati, della SS163 Amalfitana.

La contingente criticità che ha spezzato in due la Costiera è stata affrontata con determinazione a livello comprensoriale , comunale e sovracomunale dove ciascuno ha fatto la propria parte dando l'ennesima dimostrazione di unità e di compattezza istituzionale.

Nello specifico la Regione Campania, che ha finanziato i lavori di bonifica, il sindaco di Furore, Giovanni Milo, che con i funzionari del proprio comune ha avviato le procedure necessarie all’avvio dell’intervento e ha seguito ora per ora lo svolgersi dei lavori, adottando le procedure di legge e il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che nel suo ruolo di Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ed in piena sinergia con il Sindaco Millo, ha seguito l’intero iter procedurale sollecitando gli organi competenti e assicurando, con la consueta concretezza, la continuità dei lavori anche durante il ponte festivo appena trascorso».