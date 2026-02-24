Diego, il cane fedele che ha inseguito l'ambulanza del padrone per chilometri A bordo del mezzo di soccorso un senzatetto profondamente legato al suo animale

C'è una storia che arriva dalla provincia di Salerno e che vale più di mille parole sull'amicizia tra un uomo e il suo cane. Protagonisti: un senzatetto e il suo inseparabile Diego, un cane che ha dimostrato come la fedeltà non conosca distanze.

Tutto ha inizio a San Marzano sul Sarno, dove il padrone di Diego — un uomo senza fissa dimora — è stato colpito da una frattura al femore e soccorso da un'ambulanza. Nel momento in cui il mezzo ha avviato i motori in direzione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, Diego ha fatto l'unica cosa che sapeva fare: ha cominciato a correre.

Per chilometri, il cane ha inseguito l'ambulanza lungo le strade dell'Agro, fino a raggiungere il nosocomio. Una volta arrivato, ha persino tentato di entrare al Pronto Soccorso, cercando disperatamente il suo padrone tra i corridoi. Il personale di vigilanza ha provato a bloccarlo, ma dopo qualche tentativo Diego si è dileguato nel nulla.

In poche ore, grazie anche alla segnalazione di Gianna Senatore — presidente dell'associazione zoofila nocerina, che ha diffuso la storia sui social — si è innescata una vera e propria gara di solidarietà per ritrovarlo. Le ricerche, però, sembravano non portare da nessuna parte. Il colpo di scena è arrivato il giorno seguente, e da dove meno ci si aspettava: un volontario dell'associazione ha ritrovato Diego per puro caso a Castellammare di Stabia, a oltre venti chilometri dall'ospedale.

Riconosciuto e recuperato, Diego è stato portato al canile di Nocera Inferiore, dove rimarrà ad attendere il suo padrone fino alla sua guarigione.