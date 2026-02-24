Pallanuoto, secondo derby per la Rari Nantes Nuoto Salerno Sfida ostica per i salernitani alla Piscina Scandone con Posillipo. Capitan Pica: "Gara particolare"

Turno infrasettimanale con derby. Domani alle ore 21:00, la Piscina Felice Scandone di Napoli vedrà protagonista la Rari Nantes Nuoto Salerno affrontare il Circolo Nautico Posillipo nel secondo derby consecutivo per i giallorossi. Dopo la sfida contro la Canottieri Napoli, la formazione di Presciutti è attesa dalla prima forza campana, il Circolo Nautico Posillipo che attraversa un momento particolarmente positivo. I rossoverdi, reduci dall’en plein nel concentramento di Conference Cup disputato proprio alla Scandone nel weekend appena concluso, occupano attualmente il quarto posto in classifica. All’andata, alla Piscina Simone Vitale, la Rari si rese protagonista di una delle migliori prestazioni stagionali, superando il Posillipo, sostenuta da una cornice di pubblico straordinaria. Uno dei risultati più significativi della prima parte di campionato. Oggi, a distanza di mesi, la classifica racconta un divario più marcato tra le due squadre, 29 punti per il Posillipo e 13 per la Rari.

"I derby sono sempre gare particolari"

“Il Posillipo vorrà sicuramente riscattare la sconfitta dell’andata - le parole del capitano Donato Pica -. Rispetto a quella gara è una squadra cresciuta molto: ha acquisito esperienza internazionale, ha giocato partite importanti e oggi è una formazione diversa, più consapevole dei propri mezzi. Giocano in casa, in una piscina storicamente calda e seguita, e questo renderà la sfida ancora più impegnativa. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma resta un derby: sono gare particolari, dove l’aspetto emotivo può incidere tanto. Mi auguro che proprio questo fattore possa giocare a nostro favore".