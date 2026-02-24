Catania, ipotesi ritiro per le due sfide in Campania. Un grande ex in dubbio

Due sfide ravvicinate in Campania. Il Catania si prepara ad un tour de force che rischia di essere di fondamentale importanza per le proprie ambizioni di promozione diretta. Prima la Salernitana all’Arechi, poi il Benevento al Vigorito. Una doppia trasferta che sta spingendo la società ad organizzare un ritiro in Campania, risparmiando così energie preziose legate al doppio trasferimento in Sicilia.
Di Tacchio a rischio forfait
Nel Catania però ci sono anche problemi di formazione. Per Mimmo Toscano la tegola più grande è legata alle condizioni di Francesco Di Tacchio. Il grande ex potrebbe saltare la sfida all’Arechi con la Salernitana. La frattura alla costola deve risanarsi: «Serve averlo al cento per cento» il pensiero di Toscano. Così come Cicerelli entrambi dovrebbero non esserci domenica. Fari puntati anche su Forte. Il centravanti preoccupa per un problema al polpaccio rimediato con il Siracusa. Qualche speranza in più invece per il recupero di Caturano.