Caos cantieri sulla Tangenziale, Anas posticipa l'orario dei lavori Giorni complicati per gli automobilisti: disagi anche in zona Asi e Aversana

Cantieri aperti sulla Tangenziale di Salerno (SS18): Anas ha avviato un importante intervento di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale in tratti saltuari compresi tra il km 54,590 (Fratte) e il km 66,800 (Pontecagnano). L'investimento complessivo ammonta a circa 1,4 milioni di euro.

I lavori sono partiti oggi a partire dalle ore 7, in entrambe le carreggiate. Ma le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti, con code e disagi specialmente negli orari di punta.

Per questo motivo Anas è corsa ai ripari: da domani, mercoledì, i lavori inizieranno alle 9:30 invece che alle 7. L'attività diurna proseguirà quotidianamente, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 18, con conclusione prevista entro venerdì 6 marzo.

Due notti di chiusura nel tratto di Pontecagnano

Nelle due notti comprese tra il 24 e il 25 febbraio e tra il 25 e il 26 febbraio, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, è prevista la chiusura totale al transito del tratto terminale della Tangenziale a Pontecagnano, nel segmento tra il km 66,240 e il km 66,700. Si tratta del collegamento con l'Autostrada A2 "del Mediterraneo", che sarà interdetto in entrambe le direzioni.

Anas fa sapere che i tempi di esecuzione tengono conto delle previsioni meteorologiche favorevoli attese nel corso di questi giorni, che permetteranno di accelerare al massimo il cantiere.

Lavori Asi tra Zona Industriale e Aversana

Anas ricorda inoltre che, nel tratto tra lo svincolo "Zona Industriale" e quello per la strada provinciale 417 "Aversana"/Aeroporto, sono già in corso lavori a cura del Consorzio Asi al km 64,400. Tali interventi richiedono l'attivazione dello scambio di carreggiata, con ulteriori effetti sulla viabilità locale.