Vietri sul Mare: parte "Includere", un laboratorio di ceramica speciale Iniziativa dedicata a bambini e ragazzi nello spettro dell’autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, giovedì 2 aprile 2026 dalle ore 16 presso la Scuola di Ceramica Vietrese di Raito di Vietri sul Mare si terrà l’open day del progetto “INC-ludere” - un laboratorio di ceramica gratuito specifico per 10 bambine/i e ragazze/i nello spettro dell’autismo - dai 5 ai 18 anni compiuti - residenti nei territori di Vietri sul Mare, Cetara e Cava de’Tirreni.

Un progetto promosso e realizzato dal Comune di Vietri sul Mare, la cui idea nasce quattro anni fa con l’iniziativa benefica e divulgativa “Dipinto di Blu - un faro acceso sull’autismo”, una manifestazione che vedrà la sua 5ª edizione il prossimo 26 luglio e che negli anni ha fatto luce su questa realtà attraverso il sorriso, con serate costellate di comici di rilevanza nazionale, ma anche convegni, spettacoli ed iniziative per i caregiver.

Dalla sinergia con i comuni di Cetara e di Cava de’ Tirreni e grazie alla raccolta fondi avuta con la vendita di opere donate dai ceramisti vietresi e cavesi nelle tappe 2025, e grazie alle prestigiose partnerships della Fondazione MAC Insieme e soprattutto a Fondazione Mediolanum che ha provveduto al raddoppio della cifra raccolta, si è potuto realizzare questo primo passo importante.

Il progetto "INC-LUDERE" è un percorso di alta formazione ceramica che eleva l’arte del "fare" a strumento di inclusione attiva. Il modello si pone l'obiettivo di abbattere le barriere sociali e fisiche, trasformando la Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare in un laboratorio di cittadinanza dove la fragilità diventa risorsa creativa e l'eccellenza artigiana è messa al servizio della comunità. Il laboratorio sarà tenuto da Maestri ceramisti vietresi di fama internazionale e coordinati da Mara D’Arienzo per l’associazione culturale C.a.T. CeramicArtisticaTradizionale e si terrà tutti i giovedì - dal 9 aprile al 18 giugno 2026.

Grande soddisfazione per il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone: «Coniugare la ceramica con progetti di grande valenza sociale, ci sembrava la strada più giusta per dare continuità all’idea “Dipinto di Blu”. La sinergia tra comuni vicini dà forza alle idee e partnership forti con quella di Fondazione Mediolanum - alla quale vanno i miei ringraziamenti - rendono possibili piccoli sogni nel cassetto. Come amministrazione saremo sempre vicini ed in prima linea per portare avanti progetti validi per il territorio. INC-ludere è un primo passo importante che sono certo riusciremo ad estendere ad una platea sempre più ampia».

Entusiasmo anche nelle parole dell’assessore alla cultura ed alla ceramica Daniele Benincasa: «Abbiamo accolto con entusiasmo dal primo giorno il progetto “Dipinto di Blu” con l’idea ed il sogno di poter trasformare quell’energia in un dono concreto alla cittadinanza. Oggi siamo al primo passo verso questo piccolo sogno. Con il laboratorio “INC-ludere” abbiamo voluto dare un’esperienza concreta a questi ragazzi, e ci tengo a sottolineare, un’esperienza di valore assoluto con Maestri ceramisti Vietresi la cui fama è riconosciuta in tutto il mondo. A loro, a Mara D’Arienzo che li coordinerà, va il mio ringraziamento sentito, ma soprattutto vorrei ringraziare le famiglie dei ragazzi che da Vietri, Cetara e Cava de’Tirreni parteciperanno al laboratorio».

L'open day del 2 aprile è aperto a tutta la cittadinanza, vi aspettiamo per vivere insieme una bella esperienza per sporcarci le mani di argilla, imbrattarci i vestiti di colori…e riempirci la vita di sorrisi.

P.S. Un piccolo gesto: ti invitiamo a indossare qualcosa di blu per celebrare insieme la Giornata Internazionale della Consapevolezza sull'Autismo. Coloriamo Vietri di blu!"