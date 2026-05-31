Salernitana, Ferrari rilancia: "Riproveremo a prenderci la B" Il messaggio social del Loco ha il profumo di permanenza

Franco Ferrari si candida a restare come leader della Bersagliera. Il Loco, punto di riferimento nel finale della stagione della Salernitana, lancia sui social un messaggio importante: “Un anno ricco di emozioni, sacrifici e momenti che resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie alla società, ai miei compagni, allo staff e a tutti i tifosi per questo viaggio indimenticabile. Ci riproveremo tutti insieme”.

Parole che sanno di riconferma, per un gruppo squadra che aspetta di conoscere se ci sarà conferma per il direttore sportivo Daniele Faggiano e per l’allenatore Serse Cosmi. I prossimi giorni saranno decisivi per il nuovo corso tecnico. L’ex Vicenza, arrivato in estate tra i primi innesti estivi, nello scorso gennaio era stato vicino a dire addio, ad un passo dal Foggia. Poi il cambio di passo con Cosmi, i gol e la titolarità. Riproverà a prendersi la B con la maglia della Salernitana.