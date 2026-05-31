FOTO - Salernitana, Cosmi lancia un indizio social sul futuro? La stories del tecnico apre a riflessioni

“E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole”. Ne servirebbe appena una in questo momento per segnare il cammino della Salernitana. Ci vorrebbe un “sì” che l’intero ambiente auspica dopo la rincorsa playoff, la commozione nel post-Brescia e quel sogno infranto proprio sul più bello. Serse Cosmi lancia un indizio social. Una foto che rimanda a Crotone, ad una vittoria pesantissima nei giorni in cui Danilo Iervolino sembrava convinto a dire addio alla Bersagliera.

Poi il nulla di fatto con Cristiano Rufini, lo sguardo rivolto al campo e l’entusiasmo ritrovato. Merito di Cosmi, bravo nel calmare prima un ambiente in subbuglio e poi trascinarlo. “Ogni volta che entro in campo guardo sempre la Curva”, ammise nel post-Casertana. Insieme alla foto Cosmi lancia anche la canzone di Fiorella Mannoia “Siamo Ancora Qui”. Novità all’orizzonte? “E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole”. La Salernitana si augura nel sì.