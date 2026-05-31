Sbatte la testa durante una partita di calcetto: grave un 22enne E' ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Vallo della Lucania

Un giovane di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto a Laurino, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico.

Le sue condizioni sono apparse subito serie.?Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasferito il 22enne all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è attualmente ricoverato. Il quadro clinico viene monitorato costantemente dai medici.?Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sgomento ed incredulità nel piccolo comune della provincia di Salerno dove si attendono con speranza notizie positive circa le condizioni del giovane.