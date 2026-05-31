Salernitana in standby: Iervolino pronto ad una nuova sfida imprenditoriale Il patron della Bersagliera in campo di nuovo nell'editoria

Una nuova possibile avventura imprenditoriale. Mentre la Salernitana si lecca le ferite per la mancata promozione in serie B e ora guarda al futuro con l’attesa di capire quali saranno i programmi e soprattutto la visione del club, Danilo Iervolino si avvicina a ritornare nel campo dell’editoria. Secondo quanto filtra da ambienti milanesi, l’attuale numero uno della Salernitana sarebbe pronto ad una nuova sfida professionale, investendo nel nuovo corso del quotidiano “La Stampa”.

L'indiscrezione

Di venerdì la notizia che il gruppo Sae ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo, il Gruppo Sae ha costituito una sub holding, Sae Piemonte - composta da Gruppo Sae con il 51 per cento e Toto Holding con il 49 - finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae che sarà proprietaria della testata. Secondo indiscrezioni, Iervolino investirebbe una decina di milioni di euro per entrare nella holding che guiderà il quotidiano.

Le esperienze nell'editoria

Per Iervolino è tutt'altro che un campo sconosciuto, dopo l'esperienza con "L'Espresso" e l'annuncio del settembre 2025 quando, attraverso Bfc Media, già editore di Forbes Italia, Robb Report, Bluerating, Small Giants, Private e Asset. ampliò ulteriormente il proprio portafoglio editoriale con l’acquisizione delle testate Nautica e Superyacht, due brand storici e autorevoli che da decenni raccontano il mare, l’innovazione e il lifestyle legato alla nautica di alta gamma. Una nuova, ennesima sfida imprenditoriale. Iervolino non si tira indietro. E la Salernitana intanto aspetta.