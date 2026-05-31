Salernitana, Longobardi si riconferma: "Sappiamo dove possiamo spingerci" Il laterale sui social rilancia al prossimo anno: "Orgoglioso di questo gruppo"

Uno dei punti di partenza per la stagione che verrà. Dopo la delusione di Brescia, il gruppo Salernitana si divide non solo fisicamente ma anche tra chi lancia messaggi d'addio e chi invece ribadisce la propria volontà di continuare il proprio percorso in granata. Tra questi anche Gianluca Longobardi. Arrivato a dicembre in maglia granata, nel momento del bisogno dopo il crollo di Benevento e il finale amarissimo della sua avventura con il Rimini dopo l'estromissione dei romagnoli dal campionato, Longobardi si è preso la scena con dedizione e personalità: "Tutto l’impegno e il sacrificio che abbiamo messo ci ha portato fin qui - scrive sui social -. Abbiamo capito dove ancora possiamo spingerci tutti insieme.

Nonostante i momenti belli e quelli meno, abbiamo creato un qualcosa difficile da spiegare ma che ci ha permesso di essere uniti sempre di più. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, di questo gruppo ,di questi tifosi e di tutti coloro che ci aiutano ogni giorno dietro le quinte. A Salerno si sente tutto il senso di appartenenza delle persone e di un gruppo che darà tutto sempre".