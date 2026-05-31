Salernitana, Arechi da urlo: in 256mila allo stadio! Focus sugli abbonamenti Stagione da capogiro in termini di presenze allo stadio. Club al lavoro per i ticket stagionali

Numeri da serie A. Nonostante le contestazioni, la primavera tutt’altro che felice, Salerno lancia messaggi fortissimi d’amore alla sua Salernitana. A dare testimonianza del legame e della vicinanza del popolo granata alla sua squadra ci pensano i dati da capogiro registrati in stagione. Sugli spalti del Principe degli Stadi nelle 21 uscite stagionali interne (18 in campionato, senza conteggiare l’esordio casalingo a porte chiuse prima in Coppa Italia con il Sorrento e poi in serie C con il Siracusa), l’Arechi ha accolto ben 256mila tifosi. Un numero da urlo, con i 190mila della regular season ritoccati verso l’alto con l’impennata nei playoff: 18970 con la Casertana, 21829 con il Ravenna e infine i 26132 con il Brescia hanno permesso di sommare ben 66931 presenze in appena tre sfide. E a sorridere è soprattutto il botteghino, tra le voci più importanti in entrata.

Fidelizzare con i tifosi

Tantissimo l’amore per i colori e per la squadra ma anche forte la delusione per un obiettivo accarezzato, sognato. L’anno prossimo sarà ancora serie C in un girone meridionale che sarà segnato da sfide mozzafiato (Bari, Catania) ma anche all’insegna di tantissimi derby. Le varie anime societarie sono al lavoro per immaginare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. L’obiettivo è ritoccare verso l’alto il numero di 5289 supporters che lo scorso anno giurarono amore ai colori granata nonostante l’amarezza fortissima per la retrocessione in C.