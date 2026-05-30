Tragedia sul Sentiero degli Dei in Costiera: escursionista precipita e muore Il corpo della malcapitata è stato recuperato: sull'episodio indgano i carabinieri

Una donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere precipitata lungo il Sentiero degli Dei, in località "Colle Serra", nel territorio di Positano. L'escursionista italiana è caduta per alcuni metri all'altezza delle mattonelle 11-12, finendo nei pressi della fontana della zona.

La dinamica dell'incidente

L'allarme è scattato quando la centrale operativa 118 di Salerno ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Dai primi contatti telefonici con i segnalatori il Ccapostazione del Soccorso Alpino ha chiarito la reale entità dell'accaduto: la donna non si era semplicemente fermata lungo il percorso, ma era precipitata per diversi metri.

È stato quindi attivato l'elisoccorso 118, con l'equipaggio proveniente da Napoli, mentre una squadra terrestre del Soccorso Alpino raggiungeva il sito. Giunti sul posto, i sanitari hanno constatato il decesso della donna, senza poter fare altro che attendere l'arrivo dei Carabinieri della stazione di Positano e l'autorizzazione delle autorità competenti per procedere al recupero della salma.

Il recupero fino a Bomerano

Le operazioni di recupero hanno visto la collaborazione tra i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco, che hanno trasportato la barella a spalla fino alla frazione di Bomerano.