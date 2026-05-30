Salernitana, l’addio di Cabianca: "Certi legami non finiscono" Il laterale: "Nei momenti di difficoltà ho avuto una città intera al mio fianco"

La Salernitana si appresta a salutare alcuni dei suoi protagonisti. Tra questi anche Eddy Cabianca. Il calciatore, in prestito dalla Cremonese, non verrà riscattato dal club granata, con la società grigiorossa che vanta anche un controriscatto. Sui social, il laterale destro ha scritto una lettera ai tifosi, come già fatto da altri compagni di squadra in queste ore: “Cari compagni, tifosi, società e tutta la città. Non era il finale di stagione che c’aspettavamo e che sognavamo da tempo…ad oggi non è facile trovare le parole giuste, ma voglio semplicemente dirvi grazie. Grazie per l’affetto, il sostegno e per avermi fatto sentire uno di voi.

"Questo non sarà un addio"

In questi mesi abbiamo vissuto momenti bellissimi, emozioni che porterò sempre dentro di me: le vittorie, le gioie condivise, gli abbracci dopo ogni partita e il calore di questa maglia. Ma ci sono stati anche momenti difficili, soprattutto quando gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi. In quel periodo ho capito ancora di più cosa significhi avere vicino una squadra, una società e una città intera pronta a sostenermi. Ogni singolo momento, bello o difficile, mi ha fatto crescere come calciatore ma soprattutto come uomo. Porterò sempre con me i ricordi, le emozioni e le persone che ho incontrato in questo percorso. Questo non sarà mai un addio. Perché certi legami non finiscono”.