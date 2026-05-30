Salernitana, Achik: "Il mio futuro è da scrivere, legato a questi colori" L'esterno sibillino: "Un immenso orgoglio difendere questa maglia storica"

Il titolo di Mvp della stagione scelto dai tifosi. Ora però un saluto che sa di addio. Ismail Achik immagina anche un futuro lontano dalla Salernitana. A scriverlo è il numero sette granata in un lungo messaggio social al termine di una stagione conclusa senza la tanto desiderata promozione in serie B: "Ci ho messo un po’ a scrivere queste righe,forse perché trovare le parole giuste per descrivere quello che provo è davvero difficile, e ammetterlo mi fa ancora un certo effetto… Scendere in campo in questo stadio è stata un’esperienza indescrivibile, qualcosa che si può soltanto custodire nel cuore dopo averlo vissuto. L’energia della curva, il boato dei tifosi e i cori che fanno vibrare l’anima sono emozioni che non dimenticherò mai.



Anche se il mio percorso futuro è ancora da scrivere, una parte di me rimarrà per sempre legata a questi colori, a questo gruppo e a una città straordinaria che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra: insieme abbiamo creato un legame unico, lottando su ogni pallone e dimostrando il valore di non arrendersi mai. Un grazie sincero va anche a tutto lo staff, alla società e, soprattutto, a voi tifosi per il sostegno incondizionato. È stato un immenso orgoglio difendere questa maglia storica. Grazie di tutto!