Salernitana, Achik: "Il mio futuro è da scrivere, legato a questi colori"

L'esterno sibillino: "Un immenso orgoglio difendere questa maglia storica"

salernitana achik il mio futuro e da scrivere legato a questi colori
Salerno.  

Il titolo di Mvp della stagione scelto dai tifosi. Ora però un saluto che sa di addio. Ismail Achik immagina anche un futuro lontano dalla Salernitana. A scriverlo è il numero sette granata in un lungo messaggio social al termine di una stagione conclusa senza la tanto desiderata promozione in serie B: "Ci ho messo un po’ a scrivere queste righe,forse perché trovare le parole giuste per descrivere quello che provo è davvero difficile, e ammetterlo mi fa ancora un certo effetto… Scendere in campo in questo stadio è stata un’esperienza indescrivibile, qualcosa che si può soltanto custodire nel cuore dopo averlo vissuto. L’energia della curva, il boato dei tifosi e i cori che fanno vibrare l’anima sono emozioni che non dimenticherò mai.

Anche se il mio percorso futuro è ancora da scrivere, una parte di me rimarrà per sempre legata a questi colori, a questo gruppo e a una città straordinaria che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra: insieme abbiamo creato un legame unico, lottando su ogni pallone e dimostrando il valore di non arrendersi mai. Un grazie sincero va anche a tutto lo staff, alla società e, soprattutto, a voi tifosi per il sostegno incondizionato. È stato un immenso orgoglio difendere questa maglia storica. Grazie di tutto!

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