Salerno, detenuta appicca incendio in carcere: agenti intossicati dai fumi La protesta della donna per una presunta mancanza di sigarette

Si sono vissuti istanti concitati questa mattina nella sezione femminile del carcere di Salerno a causa di un incendio appiccato da una detenuta nella sua cella. La donna, di origini marocchine, era da sola nel momento in cui ha dato fuoco agli arredi presenti nella stanza. Il personale della casa circondariale si è subito adoperato per metterla in sicurezza ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. La situazione, anche grazie al supporto dei vigili del fuoco, è tornata dopo poco alla normalità. Per alcuni agenti della polizia penitenziaria si è reso necessario il trasferimento in ospedale per i fumi inalati durante le operazioni di spegnimento. Alla base del gesto messo in atto dalla detenuta pare vi fosse una protesta per la mancanza di sigarette. Una volta domato l'incendio, la cella è stata dichiarata inagibile, in attesa della bonifica e messa in sicurezza.