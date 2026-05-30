Prevenzione del mal di schiena: fisioterapisti di Salerno in piazza La dottoressa Calabrese: un'occasione per dare consigli utili alle persone

L'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno scende in campo per combattere la lombalgia. Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 12, un gruppo di professionisti incontrerà la cittadinanza in Piazza della Libertà per una mattinata di prevenzione gratuita sul mal di schiena.

L'iniziativa "on the road"

L'appuntamento, promosso dall'OFI Salerno, si svolgerà lungo la promenade sul mare. I fisioterapisti, coordinati dal consigliere Francesco Avossa, mostreranno esercizi pratici di stretching e rinforzo muscolare per prevenire la lombalgia, con dimostrazioni aperte a tutti i passanti.

"Vogliamo incontrare la gente in uno degli spazi pubblici più belli di Salerno - spiega la presidente dell'OFI Salerno, dottoressa Mariaconsiglia Calabrese - avvicinare le persone per spiegare, in modo semplice ed efficace, come fare prevenzione per il mal di schiena".

Esercizi differenziati per uomini e donne

Particolare attenzione sarà dedicata alle differenze di genere: uomini e donne presentano caratteristiche anatomiche, fisiologiche, muscolari e di risposta all'esercizio fisico differenti. Per questo motivo verranno proposti programmi di esercizi specifici e distinti.

Un problema che riguarda tutti

L'80% delle persone affronta almeno una volta nella vita un episodio di mal di schiena, patologia in aumento anche per via degli stili di vita sedentari sempre più diffusi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea il ruolo centrale della prevenzione e la figura insostituibile del fisioterapista in questo ambito.

"Saper utilizzare stretching ed esercizi mirati a conservare l'elasticità e la forza della schiena è una cosa importante che tutti dovremmo imparare", aggiunge la dottoressa Calabrese.