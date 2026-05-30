Forza Italia Salerno, il sarnese Giuseppe Agovino nominato vice coordinatore Martusciello e Celano: "Darà un contributo determinante al rafforzamento dell'azione politica"

Il segretario regionale di Forza Italia per la Campania, Fulvio Martusciello, d’intesa con il segretario provinciale, Roberto Celano, comunica la nomina di Giuseppe Agovino a vice segretario provinciale di Forza Italia, completando l'organigramma territoriale. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente la presenza del partito sul territorio, valorizzando figure che nel tempo hanno dimostrato impegno, competenza e una costante vicinanza alle esigenze delle comunità locali.



Giuseppe Agovino rappresenta un punto di riferimento per il partito grazie al suo profondo radicamento territoriale, alla lunga e appassionata militanza politica e alla riconosciuta capacità di costruire relazioni, ascoltare i cittadini e interpretare le istanze provenienti dai territori. Il suo percorso è caratterizzato da una presenza costante accanto agli amministratori, agli iscritti e ai simpatizzanti, contribuendo in modo significativo alla crescita e al consolidamento di Forza Italia. «La nomina di Giuseppe Agovino - dichiarano Fulvio Martusciello e Roberto Celano - premia un impegno politico autentico e coerente. La sua conoscenza del territorio, unita alla capacità di fare squadra e di coinvolgere energie nuove, rappresenta un valore aggiunto per il partito. Siamo certi che, nel nuovo incarico, saprà offrire un contributo determinante al rafforzamento dell'azione politica e organizzativa di Forza Italia, consolidando ulteriormente il rapporto con i cittadini e le realtà locali».



Con questa nomina, Sarno diventa sempre più centrale per gli equilibri di Forza Italia nel Salernitano. La nomina di Agovino, infatti, va ad aggiungersi a quella di Livio Falciano come coordinatore cittadino e di Aniello Buonaiuto, già dirigente regionale e responsabile campano del Dipartimento Ambiente del partito.



