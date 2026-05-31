Le offerte in chiesta? Ora si possono pagare anche col pos: via all'esperimento

a Diocesi di Vallo della Lucano ha avviato la raccolta di offerte tramite dispositivi Pos in due parrocchie del territorio, nell'ambito del progetto "Sovvenire" promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei).
I totem interattivi nelle chiese pilota
I dispositivi sono stati installati nel Santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli, scelte come sedi pilota dell'iniziativa. Tramite i totem interattivi i fedeli possono effettuare donazioni selezionando importi prestabiliti oppure personalizzati, con la possibilità di destinare l'offerta alle attività pastorali della parrocchia ospitante o al sostentamento del clero.
Nuova modalità accanto alle forme tradizionali
La diocesi sottolinea che il Pos non sostituisce le consuete forme di raccolta – dalla questua domenicale alle offerte votive, fino alle raccolte fondi parrocchiali – ma si affianca ad esse come canale aggiuntivo. Le donazioni sono effettuabili anche attraverso la piattaforma nazionale "Sovvenire".
Il progetto Cei
L'iniziativa rientra nel programma "Sovvenire" della Conferenza Episcopale Italiana, che mira a modernizzare e diversificare gli strumenti a disposizione delle comunità parrocchiali per il sostegno economico alle attività della Chiesa.