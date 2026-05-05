Il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni a Roma Parteciperà all’udienza speciale di Papa Leone XIV

In occasione dell’Anno Giubilare della Chiesa Castrense, il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni presieduto da Daniele Fasano conferma la sua presenza ufficiale al Pellegrinaggio Militare a Roma il prossimo 13 maggio. La delegazione, cui parteciperà il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni ed il Presidente Daniele Fasano, prenderà infatti parte all’Udienza Generale di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. Sarà un momento di altissimo valore simbolico per la custodia della memoria.

L’evento, organizzato dal Cappellano Militare di Avellino, Nocera Inferiore, Castellammare di Stabia e Cava de’ Tirreni Don Cosimo Monopoli, vedrà dunque la partecipazione dei componenti del Comitato nella giornata di mercoledì 13 maggio.

La delegazione cavese si unirà ai reparti e alle famiglie per un programma intenso e solenne. Alle 8 prenderà parte al raduno generale in Piazza San Pietro. Alle 10 sarà presente all’ udienza Papale con Papa Leone XIV mentre alle 15.30 interverrà alla celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Giubilare Cattedrale dell’Ordinariato Militare di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli. Un appuntamento di altissimo valore spirituale e civile, che vedrà militari, civili e famiglie riuniti intorno alla figura del Santo Padre.

“Rappresentare il Sacrario di Cava al cospetto del Santo Padre – sottolinea il presidente del Comitato per il Sacrario Militare di Cava Daniele Fasano - è un grande onore. Portiamo a Roma i nomi e il sacrificio dei nostri caduti, affinché la loro memoria sia illuminata dalla speranza giubilare e dalla benedizione di Papa Leone XIV. Partecipare a questo pellegrinaggio è un tributo alla memoria e ai valori che il nostro Sacrario rappresenta. Andremo a Roma per portare la testimonianza della nostra comunità e per stringerci attorno a Papa Leone XIV, rinnovando il nostro impegno.”