Salernitana, il Direttivo Ultras carica: "Andiamo a riprenderci la serie B" Un messaggio sui social: "Dopo stagioni difficili è tempo di rialzarsi e lottare"

Un messaggio social per suonare la carica. Il Direttivo Ultras lancia un messaggio al mondo Salernitana. Lo fa con una locandina pubblicata sui canali di riferimento: "E' arrivato il momento, è tempo del Fino Alla Fine...UNITI per un obiettivo: andar via da questa categoria. Andiamoci a riprendere sul campo ciò che ci è stato tolto a tavolino! Perché quando Salerno si compatta e mostra il suo orgoglio, diventa una sola forza e un solo ed insuperabile scoglio. Abbiamo vissuto stagioni difficili, cadute, delusioni, umiliazioni. E' TEMPO DI RIALZARSI!

NOI ultras che c'eravamo e ci saremo aldilà del risultato, chiediamo il ritorno allo stadio della proprietà, della dirigenza e di tutta la gente che ha a cuore le sorti della nostra amata Salernitana. STRINGIAMOCI attorno a questi ragazzi e al suo condottiero. RIPRENDIAMOCI il posto che Salerno ed il suo popolo merita. Siamo al rush finale, i playoff otto partite da disputare ognuna come se fosse una finale con dignità, passione, appartenenza, con il sangue agli occhi e con il coltello tra i denti, pronti a tutto come sempre!

Seguiamoli in ogni dove e poi RIEMPIAMO L'ARECHI facendolo diventare un fortino inespugnabile una bolgia infernale, coloriamolo di granata, dando l'ennesima dimostrazione, semmai servisse, di attaccamento a questi colori. PER CHI NON HA MAI SMESSO DI CREDERCI, noi dagli spalti, loro in campo perchè è così che si fa, mani al cielo e voce alta: FINO ALL'ULTIMA BATTAGLIA SAREMO LI' A SOSTENERE LA NOSTRA GLORIOSA MAGLIA!".