Statale 18, torna il doppio senso di marcia sul ponte Soranna a Ispani Sbloccato anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana: si punta a velocizzare l'esodo estivo

Anas ha ripristinato in via provvisoria il doppio senso di circolazione sul ponte “Soranna”, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 206, nel territorio comunale di Ispani, in provincia di Salerno. Rimosso il senso unico alternato che era stato istituito in precedenza per consentire i lavori sulla struttura. Lo rende noto la società.

Completata la manutenzione sulla corsia in direzione Sapri

Le lavorazioni di manutenzione programmata sulla nuova opera sono state portate a termine sulla corsia in direzione di Sapri, a seguito della demolizione dell’impalcato preesistente del ponte. L’intervento rientra in una Convenzione siglata da Anas, che ne cura la Direzione dei Lavori, e dal Comune di Ispani, Ente finanziatore dell’opera per un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro.

Riapre anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana

Sul fronte della strada statale 18VAR “Cilentana”, da oggi pomeriggio, venerdì 10 luglio, torna transitabile lo svincolo di Omignano, dopo il completamento dei lavori di nuova pavimentazione stradale.

Lavori ancora in corso a Lustra fino al 16 luglio

Le attività di pavimentazione proseguiranno fino al prossimo 16 luglio in alcune tratte saltuarie del territorio comunale di Lustra. In base all’avanzamento dei cantieri, in questi tratti potrà essere necessaria l’attivazione temporanea del senso unico alternato.

Il piano Anas per la viabilità estiva

La rimozione delle limitazioni al transito su ponte Soranna e allo svincolo di Omignano, fanno sapere dall'azienda, si inserisce nel più ampio piano di Anas per ridurre il numero di cantieri attivi lungo le arterie stradali maggiormente interessate dai flussi di traffico del periodo estivo, con l’obiettivo di garantire una circolazione più scorrevole per residenti e turisti.