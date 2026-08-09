Costiera Amalfitana, presidio estivo dei motociclisti della Polizia Stradale Il plauso di Gagliano: ottima iniziativa da parte del questore

Anche quest'anno, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto, su iniziativa del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, è stato riconfermato il servizio dei motociclisti della Polizia Stradale lungo la trafficatissima Strada Statale 163 Amalfitana, già positivamente sperimentato durante la scorsa stagione estiva. Una riconferma particolarmente importante per la sicurezza della viabilità in Costiera Amalfitana, considerato l'elevatissimo numero di veicoli che, soprattutto nei mesi estivi, percorrono quotidianamente l'arteria. Il servizio interessa l'intero territorio costiero, dal Comune di Vietri sul Mare fino a Positano, ultimo comune della provincia di Salerno.

Sulla riconferma dell'iniziativa è intervenuto l'imprenditore turistico e già consigliere regionale Salvatore Gagliano, che ha dichiarato:

«Non posso che plaudire alla decisione del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, di riconfermare anche per questa stagione estiva un servizio che già lo scorso anno aveva dimostrato tutta la propria utilità. I risultati raggiunti anche quest'anno sono sotto gli occhi di tutti. Per svolgere l'attività turistica nella maniera migliore è di primaria importanza garantire la sicurezza sia alle persone del luogo sia ai tantissimi turisti che scelgono la Costiera Amalfitana per trascorrere le proprie vacanze e godere delle straordinarie bellezze del nostro territorio.

"Dal 1° luglio la Costiera, oltre a essere costantemente presidiata dai Carabinieri e dalle Polizie Locali dei Comuni costieri, può dunque contare nuovamente sulla presenza dei motociclisti della Polizia Stradale, che riescono a intervenire con particolare rapidità e a essere presenti nei punti più nevralgici della Statale 163. Il numero delle contravvenzioni elevate e delle patenti ritirate rappresenta un'ulteriore dimostrazione di quanto sia stata opportuna la scelta di confermare questo importante presidio anche per l'estate 2026. Ma, al di là dell'attività sanzionatoria, ritengo che il risultato più importante sia rappresentato dall'effetto di prevenzione: la presenza stessa dei motociclisti della Polizia Stradale costituisce un serio deterrente nei confronti di comportamenti pericolosi e contribuisce ad aumentare la sicurezza complessiva del territorio. Per questo rivolgo un appello affinché il servizio venga prorogato già quest'anno fino al 30 settembre, considerando che il mese di settembre registra ormai da tempo presenze turistiche e volumi di traffico estremamente significativi. Colgo inoltre l'occasione per rivolgere il mio benvenuto al nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate, alla quale desidero sottoporre sin da ora l'opportunità di prevedere, per la prossima stagione turistica, la presenza dei motociclisti della Polizia Stradale sulla Costiera Amalfitana per un periodo ancora più ampio, possibilmente dal 1° maggio al 30 settembre. La stagione turistica della Costiera non è più concentrata esclusivamente nei mesi di luglio e agosto. Da maggio a settembre registriamo il massimo afflusso di visitatori e, conseguentemente, un'enorme pressione sulla viabilità della Statale 163. Rendere strutturale questo servizio per l'intera stagione rappresenterebbe quindi un segnale importante di attenzione verso un territorio che costituisce una delle principali destinazioni turistiche italiane e internazionali", conclude Gagliano.

La sicurezza deve venire prima di tutto: quella dei residenti, dei lavoratori e delle migliaia di turisti che ogni giorno percorrono la Divina Costa. La positiva esperienza dello scorso anno e la sua opportuna riconferma quest'estate dimostrano che questa è la strada giusta da seguire.»