Salernitana, giorni d’attesa sul mercato: la situazione La lista degli obiettivi è chiara ormai da giorni. Serve però lo sprint

Serse Cosmi e Daniele Faggiano ne hanno approfittato subito dopo il test con il Sambiase. Un punto a caldo, dopo 90’ che hanno lasciato indizi importanti su quello che è il percorso di creazione del nuovo progetto Salernitana. La lista delle esigenze che il mercato dovrà esaudire è chiara da settimane. Ora però sono le dinamiche del mercato a dominare, a chiedere pazienza prima di affondare gli ultimi colpi. Serve un rinforzo per reparto, con tanto di obiettivi già individuato. E poi c’è la necessità di innalzare il tasso della qualità con un trequartista che sappia legare gioco e accendere l’attacco.

Attesa per D’Ursi

Per D’Ursi la situazione è chiara: la Salernitana verserebbe 100mila euro nelle casse del Sorrento per regalare a Cosmi un calciatore con caratteristiche uniche per il reparto offensivo. Il calciatore ha già detto sì al progetto granata ma serve il via libera di Iervolino. Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato in uscita, con i vari Berra, Ghiglione, Varone che sono fuori dal progetto tecnico e liberebbero risorse per il monte ingaggi.

Tutti i nomi sul tavolo

La lista delle priorità annovera anche un difensore centrale. Capuano è in pole position, con la Salernitana che lo corteggia da inizio estate e il calciatore che attende solo un segnale per unirsi ai granata. In mezzo al campo il preferito è Vallocchia, svincolatosi dalla Ternana e pronto a rimettersi in gioco. Con l’entourage del laterale Ciotti c’è l’intesa su un contratto pluriennale ma bisogna superare la resistenza del Cosenza.