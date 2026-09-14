Ascea in festa per i 100 anni di Carmela Cesarano: "Valorizziamo le radici" L'Amministrazione comunale si è unita ai festeggiamenti

Lo scorso sabato 12 settembre è stata una giornata speciale per Ascea che ha celebrato i 100 anni della signora Carmela Cesarano, circondata dall’affetto della sua famiglia e della comunità. L’amministrazione comunale di Ascea - rappresentata dal vicesindaco Filippo Dragone e dalle consigliere comunali Carmen Greco e Mariangela Rizzo - si è unita ai festeggiamenti per rivolgere alla signora Carmela, a nome dell’intera comunità, i più affettuosi auguri per questo traguardo.

«Festeggiare i 100 anni della signora Carmela Cesarano - dichiara il vicesindaco Filippo Dragone - significa celebrare non soltanto una persona e la sua straordinaria storia di vita, ma anche un patrimonio di memoria, valori e tradizioni che ci appartengono. Abbiamo voluto

essere presenti perché crediamo che questi momenti vadano condivisi e valorizzati poiché rafforzano il senso di appartenenza al nostro territorio e ci ricordano quanto siano importanti le nostre radici. Abbiamo rivolto alla signora Carmela, a nome dell’Amministrazione e di tutta

Ascea, i più sinceri e affettuosi auguri, con l’auspicio di poter continuare a festeggiare insieme ancora tanti giorni felici come questo».

La ricorrenza ha rappresentato anche un’occasione per ribadire lo straordinario legame tra Ascea e la longevità, un elemento che caratterizza il Cilento al punto da essere una delle sue caratteristiche più distintive.

Il territorio cilentano, infatti, è da anni al centro di studi e ricerche scientifiche dedicate alla qualità della vita e alla particolare presenza di persone che raggiungono età molto avanzate. Un fenomeno che interessa anche Ascea e che costituisce un motivo di orgoglio per la comunità. Il centesimo compleanno di Carmela Cesarano diventa così non solo una festa familiare, ma anche un momento di condivisione per tutto il comune: un'occasione per rendere omaggio a una lunga vita e, al tempo stesso, al patrimonio umano e culturale rappresentato dalle persone più anziane, custodi della memoria e delle radici dei nostri borghi.