Salerno, inaugurata la nuova sede provinciale della Lega Zinzi sul tema sicurezza: "Bisogna rafforzare Strade Sicure"

A Salerno è iniziato il nuovo corso politico della Lega. Con l'inaugurazione della sede provinciale in Piazza Casalbore 25, il partito di Matteo Salvini dà forza alla sua azione sul territorio. Al taglio del nastro presenti, tra gli altri, il segretario provinciale Aurelio Tommasetti e il segretario regionale Gianpiero Zinzi. Centrale il tema della sicurezza.

"Ha ragione Matteo Salvini: bisogna rafforzare Strade Sicure e portare a 10mila il numero dei militari impegnati sui territori", ha detto Zinzi. "In Campania dobbiamo intervenire su due fronti: portare il presidio nei capoluoghi dove oggi non è ancora presente come ad Avellino o dove persistono situazioni di insicurezza percepita come a Salerno e, ancora di più, a Caserta dove questa estate l'omicidio di una persona senza fissa dimora, in piazza Sant'Anna, ha drammaticamente riacceso il tema della sicurezza nelle aree più sensibili della città. Episodi del genere, insieme ai fenomeni di degrado, microcriminalità e criminalità predatoria ci dicono che la presenza dello Stato sul territorio deve essere ancora più visibile e capillare".

L'esponente della Lega ha sottolineato che "i militari di Strade Sicure non sostituiscono polizia e carabinieri, che svolgono ogni giorno un lavoro straordinario, ma rappresentano un presidio aggiuntivo fondamentale e consentono alle forze dell'ordine di concentrare maggiori risorse sulle attività investigative e di controllo del territorio". Zinzi ha altresì ricordato che la Lega ha depositato in Commissione Difesa alla Camera una risoluzione per rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure. "La sicurezza è un diritto - ha concluso - significa garantire ai cittadini la libertà di vivere le proprie città, frequentare le piazze, utilizzare i mezzi pubblici e tornare a casa senza paura. Per questo servono più uomini sul territorio, sia dove Strade Sicure ancora non c'è, sia dove va potenziata".

