Costiera Amalfitana nella morsa del fuoco: emergenza ad Amalfi e Positano Vasti incendi tengono con il fiato sospeso la popolazione

La Costiera Amalfitana è di nuovo nella morsa del fuoco. A poche ore dal maxi-incendio divampato a Positano nella notte tra sabato e domenica e che - a causa di una frana - ha reso necessaria anche la chiusura della statale Amalfitana 163 Amalfitana, la Divina deve fare nuovamente i conti con l'emergenza incendi.

Due i fronti principali che, anche a causa del forte vento, stanno distruggendo ettari di vegetazione, tenendo con il fiato sospeso i residenti.

Un vastissimo incendio si è sviluppato nell'area compresa tra Amalfi, Conca dei Marini ed Agerola: le fiamme sono visibili a chilometri di distanza, al pari della colonna di fumo che sovrasta la zona. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e volontari della protezione civile per evitare che il rogo possa propagarsi ulteriormente.

Un altro maxi-incendio è divampato a Tordigliano, tra Vico Equense, Piano di Sorrento e Positano. Le fiamme in questo caso sono visibili addirittura dal lungomare di Napoli. La situazione è preoccupante, anche alla luce degli altri roghi divampati nei giorni scorsi. Sarà una lunga notte per tutta la Divina.