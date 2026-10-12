Le reliquie di San Carlo Acutis arrivano in provincia di Salerno Nella parrocchia San Nicola di Bari in Cilento

Una reliquia ex corpore di San Carlo Acutis sarà accolta domani, 13 ottobre, nella parrocchia di San Nicola di Bari a Centola, nel Cilento, in provincia di Salerno. Il reliquiario d'argento che la custodirà è stato realizzato per l'occasione.

UN DONO LEGATO AL TERRITORIO

La reliquia è stata donata dal vescovo di Assisi alla comunità parrocchiale, in considerazione del legame del giovane santo con il territorio, dove Carlo trascorreva le vacanze estive con la famiglia.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Il programma delle celebrazioni si apre questo pomeriggio, giorno della memoria liturgica del santo, con un incontro alle 16.30 nella piazzetta del Rosario, luogo frequentato da Carlo durante i soggiorni estivi. Alle 18, nella chiesa parrocchiale, è previsto un cenacolo di preghiera eucaristica guidato da don Luigi Marone, seguito dalla messa.

LA CONSEGNA DELLA RELIQUIA DOMANI

Domani, alle 19, il vescovo di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale la reliquia sarà ufficialmente consegnata alla comunità e destinata alla venerazione dei fedeli. L'iniziativa coinvolge la comunità parrocchiale e la diocesi di Vallo della Lucania.

CHI ERA CARLO ACUTIS

Canonizzato nel 2025, Carlo Acutis è ricordato per la devozione eucaristica e per l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di evangelizzazione. La celebrazione sarà anche occasione per affidare alla sua intercessione le famiglie, i giovani e le parrocchie del territorio.