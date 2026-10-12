Salernitana-Scafatese, ecco la prevendita: info e dettagli Spuntano alcune limitazioni per i settori locali e per gli ospiti

Scatterà alle ore 10:00 di domani, martedì 13 ottobre, la prevendita per Salernitana-Scafatese, in programma allo stadio Arechi sabato 17 ottobre alle 17:30. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 15:00 alle 17:00. La vendita dei tagliandi nei settori locali sarà vietata ai residenti nel comune di Scafati, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026.

Settore ospiti. La vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord Inferiore) è vietata ai residenti nel comune di Scafati. La prevendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 16 ottobre. Pertanto, i tagliandi della Curva Nord inferiore non saranno in vendita al botteghino nel giorno della gara.

Prezzi*

Intero Donna/Over 65 U14** Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 42 + € 3,00 prev. € 29 + € 3,00 prev. € 18 + € 2,00 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 29 + € 3,00 prev. € 22 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. Tribuna Azzurra € 22 + € 2,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. Distinti € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev. € 6 + € 2,00 prev. Curva Sud € 10 + € 2,00 prev. — € 6 + € 2,00 prev. Curva Nord inf. (settore ospiti) € 10 + € 2,00 prev. — —

*escluse commissioni di servizio.

**I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per il loro accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Per questa partita non sono previsti omaggi Under 14.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori a loro dedicati (Distinti/Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5. Per farlo, occorre inviare un’e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di giovedì 15 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 15 ottobre. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 15:00 alle 17:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 14 ottobre fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.