Dopo il crollo del controsoffitto tornano operative due sale operatorie La terza sarà disponibile dopo gli ultimi interventi e la sanificazione

La direzione sanitaria del DEA Nocera-Pagani-Scafati comunica che da questa mattina sono regolarmente riprese le attività in due delle tre sale operatorie interessate dal distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. La terza sala operatoria sarà consegnata dalla ditta nel pomeriggio di oggi, e sottoposta domani alla necessaria sanificazione, per diventare agibile subito dopo.

"Grazie all’impegno profuso nel fine settimana dalla direzione di Presidio, dagli operatori e dalle ditte incaricate, gli interventi di riparazione e messa in sicurezza sono stati eseguiti con tempestività, garantendo il pronto ripristino dell'intero blocco operatorio - si legge nella nota dell'Asl di Salerno -. Da domani, inoltre, sarà reso pienamente operativo anche il blocco operatorio sito al IV piano dell’ospedale, dove è installato il robot “da Vinci”, il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva, di cui l’Umberto I si è dotato. Il blocco, chiuso per consentire l’effettuazione di alcuni lavori che si erano resi necessari, tornerà pertanto a funzionare normalmente dal prossimo martedì. Resta invece ancora oggetto di interventi di edilizia sanitaria (il blocco operatorio sito al III piano che si accinge ad essere restituita all’ospedale dotata di moderna tecnologia altamente performante".