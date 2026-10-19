Salernitana, fissata la ripresa: per Cosmi c’è un’insidia in più

Dopo l’amarezza per il pari con la Scafatese e le riflessioni sulla panchina, la Salernitana prova a voltare pagina ripartendo da Serse Cosmi. Il tecnico granata resta al comando della squadra, con il compito di svoltare e dare un’accelerata al suo cammino in campionato. I calciatori granata si ritroveranno al centro sportivo Mary Rosy domani, martedì 20 ottobre, alle 15:30. Il gruppo riprenderà gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato, in programma lunedì 26 ottobre alle ore 20.30 allo stadio Donato Curcio contro l’AZ Picerno.
Insidia diffidati
Non solo i tanti infortuni. Cosmi dovrà iniziare a fare i conti anche con la lista diffidati che ora inizia lentamente a comporsi. Il primo nome in elenco è quello di Tascone, a rischio squalifica in caso di cartellino giallo. Senza dimenticare gli infortuni: Achik proverà ad esserci col Savoia, per Heinz, La Gumina e Gyabuaa tempi più lunghi.