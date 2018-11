Insediato Comitato Scientifico della Fondazione Cassa Rurale Sabato 24 e Domenica 25 novembre primo importante evento in vista di un grande progetto

Si è insediato nei giorni scorsi il Comitato Scientifico della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. Ne fanno parte accademici, ricercatori ed esperti di livello nazionale. Da loro verranno i contributi di idee e progetti per realizzare gli scopi per i quali l’Assemblea dei Soci di Banca Campania Centro hanno voluto che si creasse questa Fondazione con lo scopo di essere un possibile fulcro per lo sviluppo a 360 gradi di quello che è il territorio di competenza di quella Banca di Credito Cooperativo che oggi si chiama Banca Campania Centro e ha quasi 10000 soci e 26 sportelli in un’ampia area della regione.

La Fondazione, presieduta da Camillo Catarozzo, si avvale del sostegno di Banca Campania Centro, il cui presidente, Silvio Petrone, ha sempre creduto in un ruolo attivo della compagine sociale per la crescita delle comunità di cui è espressione.

Del Comitato Scientifico della Fondazione fanno parte: Claudio Azzara, Professore di Storia Medievale dell'Università di Salerno, Richard Hodges, Archeologo e Presidente American University of Rome, Daniela Giampaola, Dirigente Area-II Patrimonio Archeologico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Fabrizio Pezzani, Vice-Presidente di Crédit Agricole e Professore di Economia Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, Gennaro Avallone, Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale e Ricercatore di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno, Marcello Ravveduto, Professore e Referente scientifico Dipsum del Laboratorio interdipartimentale di Storia e media audiovisivi dell’Università di Salerno, Carlo Cambi, Autore televisivo e Giornalista Linea Verde RAIUNO, Salvatore Maccarone, Presidente del Consorzio CBI e Presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, già Docente di Diritto del mercato finanziario Università Sapienza Roma, Alessandro Di Muro, Ricercatore Dipartimento Scienze Umane Università della Basilicata, Lorenzo Sciadini, Consulente di marketing, formatore e docente senior di marketing e comunicazione presso istituti internazionali, enti e aziende.

S.B.