"Disastro maltempo, stato di calamità per Sarno" L'appello di Cirielli per le aziende agricole dell'agro nocerino

"Chiederò al governo di attivare tutte le procedure per dichiarare lo stato di calamità per il Comune di Sarno. Il maltempo ha messo in ginocchio le aziende agricole del territorio, provocando danni a fabbricati e abitazioni". Ad annunciarlo il parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati, raccogliendo la denuncia del consigliere comunale di Fdi Enrico Sirica.

"Presenterò un’interrogazione parlamentare urgente per sapere quali misure di sostegno l’esecutivo intenda assumere per le aziende agricole che rappresentano il cuore dell’economia sarnese", conclude Cirielli.

Il timore è che le avverse condizioni meteo di queste settimane possano aver danneggiato gravemente il comparto agricolo, che muove un'importante fetta dell'economia della provincia. Di qui l'impegno di Cirielli a portare il caso in Parlamento, con l'obiettivo di inserire anche l'area di Sarno tra quelle da sostenere economicamente.