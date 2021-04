La Fenailp: vaccini in Costiera per rilanciare il turismo Florio: i sindaci si attivino per seguire l'esempio delle isole

Francesco Florio, Delegato della Fenailp (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti) di Amalfi, ha inviato una lettera al primo cittadino della divina Costiera, Daniele Milano, e al delegato alla sanità per la conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi Andrea Reale, invitandoli a "pianificare, in tempi ristretti, così come hanno già fatto i sindaci di altri comuni a densità turistica, come Capri ed Anacapri, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in sinergia con le Asl di competenza, una campagna di vaccinazione diffusa".

Per l'associazione di categoria l'obiettivo è "raggiungere la più alta percentuale possibile di residenti della cittadina di Amalfi e dell’intera Costiera, di immunizzazione contro il Covid19. La richiesta - ha sottolineato Florio - è un obiettivo assolutamente fondamentale per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, in modo tale da garantire la salute dei cittadini e il rilancio del turismo nell’intera Costa d’Amalfi il tutto nell’ambito di un territorio ampiamente vaccinato e quindi sicuro per tutti residente, operatori ed ospiti".

"E’ opportuno - ha ribadito Florio - che con la stagione estiva alle porte, Amalfi e tutti i comuni della Costiera, siano pronti a poter ospitare turisti e visitatori con tranquillità. Pertanto, sarà determinante poter organizzare tempestivamente con il supporto dell’Ente Regione, una

intensa campagna vaccinale. Il turismo unitamente al commercio, sono il traino da sempre dell’economia nazionale, pertanto, è di fondamentale importanza che gli attori preposti, diano vita in tempi ristrettissimi alla somministrazione dei dovuti vaccini sui residenti e sugli operatori dei comuni costieri", ha concluso l'esponente Fenailp.