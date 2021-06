Vaccini agli operatori turistici del Cilento: inaugurata sede a Paestum L'iniziativa promossa da Confindustria Salerno e Gal in collaborazione con il Comune

Oggi è partita la campagna vaccinale per gli operatori turistici del Cilento, organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con il Gal Terra è Vita. Il Comune di Capaccio Paestum ha messo a disposizione la sede vaccinale - presso la Palestra Olimpia in Capaccio Scalo - e il personale medico, coprendo i costi logistici ed organizzativi.

Le vaccinazioni coinvolgono i primi 1000 lavoratori che hanno espresso la volontà di sottoporsi alla somministrazione. Il vaccino utilizzato - messo a disposizione dall’Asl di Salerno - sarà quello prodotto dalla Johnson & Johnson che, non necessitando di richiamo, consente di dimezzare i tempi di immunizzazione.

"Prosegue l’impegno di Confindustria Salerno in tema di vaccinazioni agli operatori turistici - dichiara Giovannantonio Puopolo, presidente del Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo libero di Confindustria Salerno -. Ringraziamo, in particolare la Regione Campania, l’Asl di Salerno, il Gal Terra è Vita e il Comune di Capaccio. L’obiettivo è quello di rendere al più presto l’intera provincia di Salerno Covid-free in modo da accogliere i turisti in piena sicurezza e consentire alla nostra economia di ripartire. Già registriamo segnali di ripresa del comparto, l’auspicio è che la nostra terra possa tornare ad essere tra le più gettonate mete turistiche in Italia e al mondo".

"Siamo alla vigilia di una stagione estiva che vuole essere di ripresa - sottolinea Giovanni Giugliano, direttore Gal Terra è Vita - per questo motivo abbiamo fatto in modo che le nostre aziende potessero essere pronte a offrire una garanzia in più ai turisti che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze nelle meravigliose località della nostra provincia. Un territorio che ha tanto da offrire e che non è solo costa, ma anche aree interne. Per questo motivo nei prossimi giorni si partirà con le vaccinazioni anche nell’hub allestito a Pellezzano".

"Favorire la vaccinazione degli operatori turistici significa mettere in sicurezza non solo i lavoratori di un settore così importante per il nostro territorio, ma anche garantire maggiore sicurezza a visitatori e turisti che sceglieranno Capaccio Paestum - il commento di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum -. È per questo che abbiamo accolto con entusiasmo e abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con il Gal Terra è Vita. Rendere la nostra terra Covid free vorrà dire offrire a turisti italiani e stranieri un motivo in più per soggiornare nella città dei templi”.