Borsa Formazione e Lavoro, chiusura nella sede di Banca Campania Centro Giovanni D’Avenia : "Grandi numeri in questa edizione. La Borsa è il festival delle opportunità"

Con le premiazioni dell’Hackathon presso la Sala Petrone di Banca Campania Centro si è chiusa la terza edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, l’evento nato per favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con il Gruppo Stratego.

La chiusura è stata dedicata alla cerimonia di premiazione dell’hackathon “Talents for Business”, un'esperienza formativa unica e stimolante per entrare in contatto con professionisti ed aziende, quest’anno realizzato in collaborazione con Banca Campania Centro, realtà di riferimento del Credito Cooperativo.

L’iniziativa ha visto protagoniste tre aziende del territorio, socie e clienti della BCC, che hanno stimolato la fantasia e la creatività dei ragazzi, lanciando loro tre sfide da risolvere con idee progettuali innovative e vincenti.

“L’ampia partecipazione dei ragazzi rappresenta un messaggio di speranza dopo questi anni di pandemia - ha sottolineato il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo - Da sempre siamo vicini ai giovani, come dimostrano i Premi Scolastici assegnati agli studenti più meritevoli, e l’attenzione alle iniziative imprenditoriali frutto di idee innovative”.

Un concetto ribadito anche dal direttore generale della BCC, Fausto Salvati: “Abbiamo organizzato tante iniziative, come “Scegli te stesso”, pensate proprio per spingere i giovani a dare concretezza alla loro idea imprenditoriale. Siamo contenti della partecipazione alla Borsa e all’Hackathon, un’esperienza di contaminazione positiva tra scuola, università e giovani soci della Banca”.

Maria Teresa Cammarano e Giovanni D’Avenia, rispettivamente presidente e presidente onorario del Centro Studi Super Sud, hanno sottolineato “l’importanza di consolidare l’ecosistema della Borsa per favorire la nascita di nuove realtà lavorative, giovani e innovative, sul nostro territorio. La Borsa è sempre più un festival delle opportunità”.

La sfida lanciata dall’azienda NextSoft è stata vinta da “Metafashion”, un’idea progettuale finalizzata a sfruttare le potenzialità del Metaverso per dare nuovo slancio alle grandi aziende di moda. L’azienda Hotel Calypso ha invece scelto un’idea progettuale incentrata sulla multi esperienzialità dell’incoming turistico. Dog&Cat Megastore ha invece premiato per la sua sfida sull’internazionalizzazione un gruppo di ragazzi universitari e delle scuole che hanno individuato la Germania come Paese target.

Tra i protagonisti delle sfide gli studenti del Liceo Classico “Tasso” di Salerno, dell’IIS “Focaccia “di Salerno e dell’Università degli Studi di Salerno.

Nel corso dell’incontro, sono stati assegnati riconoscimenti agli enti di formazione e Apl che hanno partecipato alla Borsa. Presenti anche i consiglieri del CdA di Banca Campania Centro, Federico Del Grosso e Linda Fereoli.

In conclusione, appuntamento lanciato al prossimo anno. “Puntiamo a una Borsa permanente con opportunità durante tutto l’anno. Arrivederci alla quarta edizione sempre all’insegna del networking, della valorizzazione delle aziende del settore formazione e agenzie per il lavoro, senza dimenticare scuole e università” il messaggio di Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego.